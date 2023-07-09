الجيش السوداني ينفي قصف الأحياء السكنية في أم درمان

الوكيل الإخباري- نفى الجيش السوداني في بيان له اليوم الأحد قصف طيرانه الحربي أحياء سكنية في أم درمان.

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وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة إنه "في إطار التضليل الإعلامي والكذب المستمر الذي تنتهجه المليشيا المتمردة محاولة لتغطية انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين، أصدرت بيانا أمس تتهم فيه القوات المسلحة بتنفيذ غارة جوية بأم درمان نتج عنها إصابة ووفاة مدنيين".



وأضاف أن "القوات الجوية لم تتعامل يوم أمس السبت مع أي أهداف معادية في أم درمان".



وتابع: "أوضحنا أكثر من مرة أن المليشيا درجت على قصف المناطق السكنية بالمدفعية والصواريخ متزامنا مع تحليق طائراتنا محاولة إلصاق تهمة استهداف القوات المسلحة للمواطنين زورا وبهتانا".

روسيا اليوم