وفاة الداعية والعالم زغلول النجار

الوكيل الإخباري- توفي، اليوم الأحد، في الأردن، العالم والداعية المصري الدكتور زغلول النجار عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد مسيرة علمية ودعوية حافلة امتدت لعقود.

اضافة اعلان



وعرف عن الفقيد الراحل ثباته على المبدأ وصفاء انتمائه لدينه وأمته، وترك خلفه إرثًا علميًا ومعرفيًا غنيًا، أثرى به الفكر الإسلامي الحديث، وكان مرجعًا بارزًا في مجال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم.