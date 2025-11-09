وفاة الداعية والعالم زغلول النجار

وعرف عن الفقيد الراحل ثباته على المبدأ وصفاء انتمائه لدينه وأمته، وترك خلفه إرثًا علميًا ومعرفيًا غنيًا، أثرى به الفكر الإسلامي الحديث، وكان مرجعًا بارزًا في مجال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم.
ستقام صلاة الجنازة يوم غدٍ الإثنين 10-11-2025، بعد صلاة الظهر في مسجد أبو عيشة قرب الدوار السابع في العاصمة عمّان، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة أم القطين / لواء ناعور.
