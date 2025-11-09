الفلبين تجلي 100 ألف شخص مع اشتداد قوة الإعصار "فونج وونج"

ووفقا لوكالة أنباء الفلبين الرسمية، تم إطلاق تحذيرات من العواصف في أجزاء كبيرة من البلاد، مع رفع مستوى التحذير إلى الخامس، وهو الأعلى، فوق جنوب شرق "لوزون"، في حين أطلقت السلطات تحذيرا من المستوى الثالث للعاصمة مانيلا ومحيطها.
ومن المتوقع أن يصل إعصار "فونج وونج"، المعروف باسم "أوان"، إلى اليابسة في إقليم "أورورا" وسط "لوزون" مساء اليوم على أقرب تقدير، محملا برياح تصل سرعتها إلى 185 كيلومترا في الساعة، وقد تصل إلى 230 كيلومترا في الساعة.
وذكرت هيئة تنظيم الطيران المدني أنه تم إلغاء أكثر من 300 رحلة جوية محلية ودولية.
