الفلبين تجلي 100 ألف شخص مع اشتداد قوة الإعصار "فونج وونج"

الوكيل الإخباري- أجلت السلطات الفلبينية أكثر من 100 ألف شخص من السكان في جميع المناطق الشرقية والشمالية مع اشتداد قوة إعصار "فونج وونج" اليوم الأحد، قبل وصوله المتوقع في وقت لاحق من اليوم، منذرا بأمطار غزيرة ورياح مدمرة وعواصف عاتية.

ووفقا لوكالة أنباء الفلبين الرسمية، تم إطلاق تحذيرات من العواصف في أجزاء كبيرة من البلاد، مع رفع مستوى التحذير إلى الخامس، وهو الأعلى، فوق جنوب شرق "لوزون"، في حين أطلقت السلطات تحذيرا من المستوى الثالث للعاصمة مانيلا ومحيطها.



ومن المتوقع أن يصل إعصار "فونج وونج"، المعروف باسم "أوان"، إلى اليابسة في إقليم "أورورا" وسط "لوزون" مساء اليوم على أقرب تقدير، محملا برياح تصل سرعتها إلى 185 كيلومترا في الساعة، وقد تصل إلى 230 كيلومترا في الساعة.