الجيش السوداني يغير على المدينة الرياضية وأرض المعسكرات سوبا

الوكيل الإخباري- أغار سلاح الجو السوداني فجر اليوم الخميس على المدينة الرياضية وأرض المعسكرات سوبا جنوبي الخرطوم.

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وقال مصدر، إنه تم سماع دوي انفجارات عنيفة مع تحليق للطيران شرقي وجنوبي العاصمة السودانية، كما كان هناك قصف مدفعي في مواقع الدعم السريع بوسط أم درمان وشمال بحري.



في غضون ذلك، أعلن والي ولايه كسلا عن تمديد حالة الطوارئ في الولاية لمدة شهرين.





وفي وقت سابق، ناشدت القوات المسلحة في بيان "الشباب، وكل من يستطيع، مشاركة القوات المسلحة شرف الدفاع عن كيان وكرامة الأمة السودانية"، مضيفة أنه تم "توجيه قيادات الفرق والمناطق العسكرية باستقبال وتجهيز المقاتلين".



وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها الجيش إلى التطوع في صفوفه منذ أن بدأت الأزمة بينه وبين قوات الدعم السريع قبل حوالي 3 أشهر.



روسيا اليوم

