الخميس 06-07-2023
الوكيل الاخباري

طالبة توجيهي تأخرت 5 دقائق عن الامتحان .. وهذا مصيرها !

الزراعة تستكمل خدمات الرخص النباتية وأذونات تسليم المبيدات

وزير التربية: 122 مخالفة لتعليمات امتحان التوجيهي في يومين

الحزن يخيم على الرمثا ومواقع التواصل تتشح بالسواد

تعرف على أسعار العمرة للأردنيين براً وجواً

الرئاسة الفلسطينية تدعو الإدارة الأميركية إلى التراجع عن خطوات بناء سفارتها في القدس

الخدمة المدنية يدعو للامتحان التنافسي - اسماء

مواطن يعثر على مجوهرات في عمان- تفاصيل

جامعة البلقاء تخفض رسوم البرنامج الدولي للبكالوريوس في الطب

بلاغ بإطلاق النار على شاب واصابته بعمان

الخميس، 06-07-2023 02:07 م

الجيش السوداني يغير على المدينة الرياضية وأرض المعسكرات سوبا

64a698194c59b7344d07a0ae


الوكيل الإخباري- أغار سلاح الجو السوداني فجر اليوم الخميس على المدينة الرياضية وأرض المعسكرات سوبا جنوبي الخرطوم.

اضافة اعلان

 

وقال مصدر، إنه تم سماع دوي انفجارات عنيفة مع تحليق للطيران شرقي وجنوبي العاصمة السودانية، كما كان هناك قصف مدفعي في مواقع الدعم السريع بوسط أم درمان وشمال بحري.


في غضون ذلك، أعلن والي ولايه كسلا عن تمديد حالة الطوارئ في الولاية لمدة شهرين.

 

وفي وقت سابق، ناشدت القوات المسلحة في بيان "الشباب، وكل من يستطيع، مشاركة القوات المسلحة شرف الدفاع عن كيان وكرامة الأمة السودانية"، مضيفة أنه تم "توجيه قيادات الفرق والمناطق العسكرية باستقبال وتجهيز المقاتلين".

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها الجيش إلى التطوع في صفوفه منذ أن بدأت الأزمة بينه وبين قوات الدعم السريع قبل حوالي 3 أشهر.

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64a6a4e142360439aa280ba8

الرئيس الأوكراني يزور تركيا يوم الجمعة

image - 2023-07-06T134839.812

1200 هزة زلزالية في آيسلندا وتوقعات بثورة بركان خلال يومين

64a67d32423604365875e3e8

هل يترشح رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لرئاسة مصر؟

64a68128423604249005b6e3

لوكاشينكو: مؤسس "فاغنر" غير متواجد في بيلاروس

64a526da4236040a023dd018

رماد بركان شيفلوتش ينتشر على مسافة 95 كيلومترا

image - 2023-07-06T110021.223

الشرطة البريطانية تقبض على 1000 متهم وتصادر مخدرات بـ165 مليون دولار

أخبار متعلقة
231701

انفجارات في كرمنشوك الأوكرانية بعد ضربة جوية روسية

image (49)

الشرطة المكسيكية تقبض على جنود يشتبه بتورطهم في اختفاء 43 طالباً

9

انفجارات في الجزء الأوكراني من مدينة زابوروجيه

6496a0ed4236047e0475a54c

اشتباكات عنيفة في الخرطوم وتحليق متواصل للطيران الحربي

00

انفجارات تدوي في العاصمة كييف ومقاطعات أوكرانية عدة

648884744c59b7041365bc9b

الدفاع الروسية: ضربات دقيقة من البحر والجو تصيب نقاط تمركز احتياطيات العدو