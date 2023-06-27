الثلاثاء 27-06-2023
الوكيل الاخباري

نمو صادرات المجوهرات والمنتجات الكيماوية والأسمدة في الأردن

اصابتان و6 معتقلين خلال اقتحام الاحتلال نابلس

العقبة تستعد لاستقبال الزائرين بفعاليات عدة خلال عيد الأضحى

ارتفاع الطلب على رحلات السياحة الداخلية في الأردن خلال العيد

الذهب عالمياً يفتتح تداولات الأسبوع على ارتفاعات ملحوظة

مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم

الدولار يصعد قبيل بيانات أمريكية هامة

ارتفاع أسعار النفط اليوم الثلاثاء عالمياً

تعرف على فضل صيام يوم عرفة

الإفتاء توضح موعد التكبير بعض الفرائض

الثلاثاء، 27-06-2023 09:15 ص

الشرطة المكسيكية تقبض على جنود يشتبه بتورطهم في اختفاء 43 طالباً

image (49)


الوكيل الإخباري - ألقت الشرطة المكسيكية القبض على مجموعة من الجنود يشتبه في تورطهم في اختفاء 43 طالبا فقدوا منذ ما يقرب من عقد.

وقال أليخاندرو إنسيناس، وزير الدولة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية المكسيكي، أمس الاثنين على تويتر إن ثمانية جنود احتجزوا.

اضافة اعلان


ويوجد بالفعل أربعة أفراد آخرين من القوات المسلحة رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، بمن فيهم قائد يزعم أنه أمر بقتل ستة من الشبان.


ويتردد أن الجنود تواطأوا مع أفراد فاسدين من الشرطة في اختطاف 43 شابا يدرسون في كلية ريفية لتدريب المعلمين في أيوتزينابا في سبتمبر 2014.


ويقال إنه تم تسليم الطلاب إلى عصابة جيريروس يونيدوس لأسباب غير معروفة.


وتم حتى الآن العثور على رفات عظمية لثلاثة فقط من الشباب وتم التعرف عليهم.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
231446

بايدن يدعو رئيسة وزراء إيطاليا لزيارة البيت الأبيض يوليو المقبل

649a776a42360472fd4f143e

مسؤولة روسية: الاستخبارات الأمريكية تحاول تجنيد دبلوماسيينا في الأمم المتحدة

649a777d42360402b678aa9b

استطلاع: هاريس تسجل أدنى نسبة تأييد لها بين الأمريكيين

image (48)

موجات الحر ترفع منسوب القلق في أوروبا

649a6c9142360402b678aa98

الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع روسيا في ظل عالم متغير

٦٦

مجلس الأمن يناقش الوضع في الكونغو

أخبار متعلقة
image - 2023-06-07T084458.802

إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية

20220227_1645945207-748

وزير الدفاع الروسي: النظام الأوكراني شن "هجومه المضاد"

image (32)

كييف وموسكو تتبادلان الاتهامات بشأن تفجير سد كاخوفسكايا

6478ac3442360461e03bb6a6

سوريا.. قتيلان و47 مصابا بحفل زفاف في حمص

64749ad44236043a884f9e7c

ما هي مواصفات سلاح الجيش المصري الجديد؟

_123228782_mediaitem123228781

صحيفة: اليأس يضرب القوات الأوكرانية قبل بدء الهجوم المضاد