الجيش الصيني يرفع حالة التأهب

الوكيل الاخباري - أكد خبير القانون العسكري شي دان، أن إضفاء تعديلات على قوانين التجنيد في فترة الحرب، إنما هي دلالة على أن الجيش الصيني يرفع من مستوى تأهبه في ظل تصاعد التوترات في مضيق تايوان.



وقال الخبير الصيني دان في تصريح لصحيفة South China Morning Post، إنه في وقت سابق في الصين، تم تعميم قواعد جديدة لتجنيد العسكر في زمن الحرب، والّتي تتحدّث عن أن آلية التجنيد يجب أن "تركّز على مفهوم التحضير للحرب."



كما تُشير إلى الحاجة لتحسين كفاءة التوظيف من خلال تجنيد "مؤهلين تأهيلا عاليا".

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