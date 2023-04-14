الجمعة 14-04-2023
الوكيل الاخباري

إرجاء إطلاق المسبار الأوروبي جوس إلى المشتري

الجيش الصيني يرفع حالة التأهب

الإحتلال يغلق المجال الجوي لمسافة 6 كم في الشمال والجنوب

السعودية: ضبط ملايين الحبوب المخدرة في شحنة بطاطا

عرض عسكري لكتيبة جنين في يوم القدس العالمي

الاحتلال يعتقل 3 مرابطات وشابين في القدس

حميدتي يبحث مع 3 مبعوثين دوليين التطورات في السودان

البنتاغون : تسريب الوثائق السرية "عمل إجرامي متعمد"

وزارة التنمية: يسمح للجمعيات الخيرية باستقطاب تمويل خارجي بموافقة مجلس الوزراء

قطر: أسباب تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية لا تزال قائمة

الجمعة، 14-04-2023 03:19 ص

الجيش الصيني يرفع حالة التأهب

main_image64383e6582cdf


الوكيل الاخباري - أكد خبير القانون العسكري شي دان، أن إضفاء تعديلات على قوانين التجنيد في فترة الحرب، إنما هي دلالة على أن الجيش الصيني يرفع من مستوى تأهبه في ظل تصاعد التوترات في مضيق تايوان.

وقال الخبير الصيني دان في تصريح لصحيفة South China Morning Post، إنه في وقت سابق في الصين، تم تعميم قواعد جديدة لتجنيد العسكر في زمن الحرب، والّتي تتحدّث عن أن آلية التجنيد يجب أن "تركّز على مفهوم التحضير للحرب."

كما تُشير إلى الحاجة لتحسين كفاءة التوظيف من خلال تجنيد "مؤهلين تأهيلا عاليا".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

إرجاء إطلاق المسبار الأوروبي جوس إلى المشتري

4202312151934586706136

السعودية: ضبط ملايين الحبوب المخدرة في شحنة بطاطا

w

حميدتي يبحث مع 3 مبعوثين دوليين التطورات في السودان

e

البنتاغون : تسريب الوثائق السرية "عمل إجرامي متعمد"

q

قطر: أسباب تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية لا تزال قائمة

w

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة "فاغنر" الروسية

أخبار متعلقة
64329974423604367874252e

رئيس وزراء إثيوبيا يتعهد بتفكيك قوات أنشأتها بعض الولايات

642160f1423604488b47d0ff

كشف تفاصيل محاولة اغتيال قائد الشرطة في ماريوبول