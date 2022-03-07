الجيش العراقي يطلق عملية عسكرية ضد "داعش" شرقي البلاد

الوكيل الإخباري-أطلقت قوات من الجيش العراقي، الإثنين، عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة ديالي شرقي البلاد.

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وقال ضابط في الجيش للأناضول، إن "قوات من الجيش بدأت فجر اليوم عملية عسكرية تستهدف خلايا تنظيم داعش في منطقة العبارة والمناطق المحيطة بها شمال شرق ديالى".



وأوضح الضابط، مفضلا عدم نشر اسمه، أن العملية العسكرية تهدف إلى القضاء على خلايا "داعش" في المنطقة، خصوصا بعد ورود معلومات استخبارية عن نشاط جديد للمسلحين.



ولايزال تنظيم "داعش" ينشط في بعض المحافظات الشمالية والشرقية، في وقت تكافح حكومة بغداد لاحتواء هجمات التنظيم عبر شن عمليات أمنية وعسكرية شمال وغرب وشرق البلاد.



ومنذ مطلع العام الحالي، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول "داعش" بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما في "مثلث الموت" بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى.

الاناضول

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