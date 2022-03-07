الإثنين 07-03-2022
الوكيل الاخباري

3.5 مليون دينار حصلتها الحكومة من مخالفات اوامر الدفاع العام الماضي

التخطيط: تحديث مشاريع خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي

أزمة أوكرانيا تكبد موازنة مصر فاتورة ضخمة.. القمح كلمة السر

الزراعة: مخزون اللحوم والخضار ضعف احتياج السوق

الأوبئة: سوف ندخل رمضان بوضع وبائي مستقر

إعلان نتائج الترشيح الجديدة للمنح والقروض الجامعية عصر اليوم

غلاء مفاجئ يضرب أسواق المواد الغذائية في العراق ويثير ضجة واسعة

هام لسائقي وسائط النقل العام: لا تصريح إلا بشمول السائق بالضمان

تتويج ملك وملكة جمال القطط في عمّان - صور

منخفض جوي خماسيني قادم إلى المملكة

الإثنين، 07-03-2022 01:31 م

الجيش العراقي يطلق عملية عسكرية ضد "داعش" شرقي البلاد

2021-09-18_10-34-06_676643-441x320


الوكيل الإخباري-أطلقت قوات من الجيش العراقي، الإثنين، عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة ديالي شرقي البلاد.

اضافة اعلان


وقال ضابط في الجيش للأناضول، إن "قوات من الجيش بدأت فجر اليوم عملية عسكرية تستهدف خلايا تنظيم داعش في منطقة العبارة والمناطق المحيطة بها شمال شرق ديالى".


وأوضح الضابط، مفضلا عدم نشر اسمه، أن العملية العسكرية تهدف إلى القضاء على خلايا "داعش" في المنطقة، خصوصا بعد ورود معلومات استخبارية عن نشاط جديد للمسلحين.

ولايزال تنظيم "داعش" ينشط في بعض المحافظات الشمالية والشرقية، في وقت تكافح حكومة بغداد لاحتواء هجمات التنظيم عبر شن عمليات أمنية وعسكرية شمال وغرب وشرق البلاد.


ومنذ مطلع العام الحالي، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول "داعش" بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما في "مثلث الموت" بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى.

 

الاناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
20191107200348309

البرلمان العربي: المرأة العربية اثبتت جدارتها على المستويات كافة

c4cc8655cfeb056446c821ef

منذ بدء الحرب.. الدفاع الروسية تعلن تدمير 2396 منشآه عسكرية في أوكرانيا

5ded828a-1ca9-42eb-be92-1cbe256e015f

جلسة طارئة لمجلس الأمن تبحث الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا اليوم

الطقس-السيء-مرض-الجيوب-الأنفية-1646582974-0

مصر.. تحذيرات بعد عاصفة ترابية شديدة

pakistan-1715201_1280

وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق محمد رفيق ترار

علم فرنسا

وزيرة فرنسية: الحرب على أبواب أوروبا وعلينا ألا نسمح لها بعبور حدودنا

أخبار متعلقة
main_image62178df18644c

شاهد رسالة مؤثرة لجندي أوكراني لأسرته فيديو

2022-637809729676839098-683

الهند تستعد لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا

201912240232373237

الرئيس الروسي يطلق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس

غ

روسيا تبدأ غزو أوكرانيا

resized_6fd5d-d2a98332thumbs_b_c_115e04f0e9df3f6be47cc1c0dda55134

العراق يعلن مقتل مسلح من داعش في ديالى

60cd39f64236045e2621e118

كندا تتبنى سياسة تغلق الباب أمام عودة معتقلي داعش