الجيش اللبناني: العثور على 20 منصة لإطلاق الصواريخ

الوكيل الإخباري - أعلن الجيش اللبناني اليوم الاثنين، العثور في خراج بلدتي القليلة والشعيتية جنوبي البلاد على 20 منصة لإطلاق الصواريخ، 4 منها ملقّمة بالصواريخ ومعدّة للاستخدام.



وقالت قياد الجيش اللبناني في بيانها إنه "بتاريخ 16 /10 /2023، بعد عملية مسح وتفتيش للمناطق الحدودية، عثرت وحدة من الجيش على 20 منصة إطلاق صواريخ، 4 منها تحمل صواريخ معدة للإطلاق في خراج بلدتي القليلة والشعيتية، وعملت الوحدات المختصة على تفكيكها".



وبدأت التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني استشهاد عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

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