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الثلاثاء، 26-03-2024 02:42 م

الجيش اللبناني ينجح في تحرير شاب سوري اختطفته عصابة في بعلبك

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الوكيل الإخباري- نفّذت وحدة من الجيش اللبناني بمشاركة دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم لمنازل أفراد عصابة متورّطة في اختطاف شاب سوري في بلدة مقنة - بعلبك، وتمكنت من تحرير المخطوف.

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وأوضح بيان للجيش اللبناني، اليوم، أن عصابة مسلحة أقدمت أمس على خطف السوري (م.ش.ع.) من منزله في منطقة يونين - بعلبك، وطلب الخاطفون فدية مالية كبيرة لإطلاق سراحه.

وتابع البيان، على الأثر، نفّذت وحدة من الجيش بمشاركة دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم لمنازل أفراد العصابة في بلدة مقنة - بعلبك، وتمكنت المديرية من تحرير المخطوف، كما أوقِف أحد الخاطفين، (ي.م.)، وضُبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية.


وسُلمت المضبوطات وتمّت مباشرة التحقيق مع الموقوف، وتجري متابعة الموضوع لتوقيف بقية المتورطين.

 

سبق


 




 

 


 

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