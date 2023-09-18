الجيش المصري يرسل مساعدات للمناطق الأكثر احتياجا في السودان

الوكيل الاخباري- أعلنت القوات المسلحة المصرية وصول سفينة إمداد تابعة للقوات البحرية إلى ميناء بورسودان، بعد أن انطلقت من قاعدة سفاجا البحرية محملةً عليها مساعداتٌ إنسانية.

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وقال بيان الجيش المصري: "وصلت إلى ميناء بورسودان بـ دولة السودان، سفينة إمداد مصرية تابعة للقوات البحرية المصرية من ميناء سفاجا بقاعدة البحر الأحمر البحرية، محملاً عليها مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وجامعة الدول العربية، وجمعية الهلال المصري، والسفارة السودانية بمصر، وذلك لدفعها إلى المناطق الأكثر احتياجاً في دولة السودان الشقيق".



وتابع البيان: "جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين".