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الأحد، 01-01-2023 12:51 م

الحرس الثوري: مقتل أحد عناصر الباسيج خلال اضطرابات في محافظة أصفهان

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الوكيل الاخباري- أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل أحد عناصر الباسيج، جراء إطلاق نار من قبل مسلحين في محافظة أصفهان.

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وقال نائب قائد لواء صاحب الزمان للحرس الثوري في محافظة أصفهان، العميد مرتضى عمو مهدي: "خلال اضطرابات شهدتها مدينة سِميرُم ليلة أمس، أطلق أشرار مسلحون النار على احد منتسبي الباسيج، واستشهد اثره العنصر محسن رضائي."

وأضاف: "تجمع بعض الأهالي، يوم السبت، بشكل غير قانوني أمام مبنى المحافظة وبعض الأماكن الأخرى في سميرم، و تم انتشار قوات الأمن وإنفاذ القانون من أجل إحلال الأمن في المدينة.. ما ادى الى اشتباكات محدودة مع مثيري الشغب في بعض المناطق"

وتقع سميرم على بعد 160 كم جنوب مركز محافظة اصفهان.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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