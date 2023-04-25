الحرس الروسي يختبر مسدسات متعددة المهام

الوكيل الإخباري - أرسل معمل "إيجيفسك" الميكانيكي الروسي دفعة أولى من مسدسات "ليبيديف " إلى وحدات الحرس الوطني الروسي لاستخدامها تجريبياً.

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والمقصود بالأمر هو نموذجا "إم بي إل" و" إم بي إل 1" اللذان سيستغرق استخدامهما التجريبي ما يزيد عن شهر واحد.



أفادت بذلك الخدمة الصحفية لشركة "كلاشينكوف" الروسية. وقد تلقى الضباط في الحرس الروسي دورة قصيرة خاصة باستخدام مسدسي "ليبيديف" حيث تحدث دميتري ليبيديف مصمم مسدس "ليبيديف" عن مميزات المسدسيْن الجديديْن وتصميمهما، وخصوصيات استخدامهما وصيانتهما، وأعار خوارزمية تفكيك وتجميع المسدس وقواعد إصلاح السلاح اهتماما خاصا.



وحسب، دميتري ليبيديف، سيتم بناءً على نتائج الاستخدام التجريبي للمسدسيْن إدخال تعديلات في تصميمهما، ما سيجعلهما مريحة أكثر في الاستثمار والصيانة.



جدير بالذكر أن شركة "كلاشينكوف" هي التي بادرت إلى تصنيع مسدسي "إم بي إل" و" إم بي إل 1". وتكمن مميزاتهما الأساسية في بيئة العمل المدروسة بعناية، والموثوقية العالية، وعمر الخدمة الطويل، فضلا عن القدرة على الاستخدام مع جميع أنواع الذخيرة عيار 9×19 ملم، بما في ذلك طلقات7N21-01.



يذكر أن مسدس "إم بي إل 1" المخصص للمهام الخاصة يختلف عن مسدس "إم بي إل" بطول الماسورة والارتفاع والوزن وإمكانية تركيب كاتم الصوت وإمكانية استبدال الماسورة وتركيب تجهيزات إضافية للتصويب.



ويتسع مخزن كلا المسدسيْن لـ16 طلقة.

RT