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السبت، 24-06-2023 06:36 ص

غاص 33 مرة للسفينة.. مخرج تيتانيك يكشف حقائق بشأن "تيتان"؟

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الوكيل الاخباري - كشف المخرج العالمي الشهير جيمس كاميرون، الذي غطس لحطام تيتانيك 33 مرة في حديث لشبكة "آيه بي سي" الإخبارية، أن عددا من كبار المؤثرين في مجتمع هندسة الأعماق كتبوا رسائل إلى الشركة المشغلّة للغواصة بشأن مخاوف تتعلق بالسلامة".اضافة اعلان


وقال كاميرون: "أدهشني التشابه مع كارثة تيتانيك، حيث تم تحذير القبطان مرارا وتكرارا بشأن الجليد أمام سفينته، ومع ذلك سار إلى الأمام بأقصى سرعة في حقل جليدي في ليلة غير مقمرة".

وأشار إلى أن حادثة الغواصة "تيتان"، التي تم الإعلان عن وفاة طاقمها، بقوله إنه "لم يتم الالتفات إلى التحذيرات، تتكرر الكارثة في نفس الموقع بالضبط".

وفي وقت سابق أيضا، تحدث ممثل مكسيكي عن تجربته في الغواصة المنكوبة "تيتان" وكشف ألآن استرادا تفاصيل مرعبة، أبرزها استنزاف طاقة المركبة بسرعة كبيرة وعلى نحو مفاجئ إلى ما يقارب 40 بالمئة.

وكان خفر السواحل الأميركي، أعلن الخميس، العثور على حطام الغواصة "تيتان" التي فقدت قبل أيام في قاع المحيط الأطلسي، ومصرع من كانوا على متنها.

سكاي نيوز

 




 

 


 

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