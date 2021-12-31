حركة النّهضة التونسية: أعوان بالزي المدني يقتادون النائب البحيري لجهة غير معلومة

الوكيل الاخباري - أصدرت حركة النهضة التونسية صباح الجمعة، بلاغا أكدت فيه ما وصفته باختطاف نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان نور الدين البحيري من طرف أعوان أمن بالزي المدني واقتياده لجهة غير معلومة.
وورد في بلاغ النهضة: “تم خلال عملية الخطف تعنيف الأستاذة المحامية سعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري التي كانت برفقته”.
وعبرت حركة النهضة عن استنكارها الشديد لما وصفته بالسابقة الخطيرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الانقلاب بعد فشلها في إدارة شؤون الحكم وعجزها عن تحقيق وعودها الزائفة” حسب نص البلاغ.