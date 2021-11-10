الحكومة المصرية توضح حول تحرك الجيش على الحدود في رفح

الوكيل الإخباري-وصف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تعديل الاتفاقية الأمنية مع الإحتلال الإسرائيلي، والتي تسمح بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكانياتها في رفح، بأنه نصر للقيادة السياسية.

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واستعرض رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال الاجتماع الأسبوعي اليوم، نجاح اللجنة العسكرية المشتركة بناء على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلي في تعديل الاتفاقية الأمنية.



وتوجه مدبولي بالشكر والتهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، على ما يبذل من جهود غير مسبوقة في هذا الإطار.



وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، أنّ هذه الخطوة تعزز الثقة في القوات المسلحة المصرية التي جعلت الحدود الشمالية الشرقية لمصر آمنة بعد سنوات من التهديد والإرهاب.

روسيا اليوم