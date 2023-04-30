الأحد 30-04-2023
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الأحد، 30-04-2023 09:26 ص

الحوثيون يقررون الإفراج عن قائد بارز في الجيش اليمني

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الوكيل الإخباري- أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أنها قررت الإفراج عن القيادي البارز في الجيش الحكومي (المعترف به دوليا) اللواء فيصل رجب، يوم الأحد، الأسير لديها منذ عام 2015.

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وفي التفاصيل، التقى رئيس حكومة صنعاء (التابعة للحوثيين) عبد العزيز صالح بن حبتور، يوم السبت، وفد قبائل أبين وشبوة والبيضاء الذي يزور صنعاء حاليا في مسعى لإطلاق سراح الأسير فيصل رجب.

هذا ورحب بن حبتور بوفد القبائل باسم زعيم الحوثين عبد الملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى بقيادة المشير الركن مهدي المشاط، وتواجدهم بعاصمة اليمن صنعاء بين أهليهم وإخوانهم، مشيدا بالدور الكبير الذي قامت به أبين في مرحلة "الكفاح المسلح ضد الاحتلال البريطاني وفي كل مراحل الثورة وحتى هذه اللحظة وما دفعته من أثمان كبيرة منذ 1967 وحتى اللحظة".

وأكد رئيس حكومة صنعاء أن زيارة الوفد "مرحب بها من قبل كل فئات المجتمع ومن القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ومن كل الشخصيات في صنعاء الذين يكنون كل التقدير والاحترام لمحافظة أبين وأبطالها ومناضليها وعلمائها وشخصياتها، وأن أبين كانت وستظل مفصلا مهما من مفاصل هذا الوطن".

وأبلغ عبد العزيز صالح بن حبتور، الوفد القبلي، بتوجيهات عبد الملك بدر الدين الحوثي، بالإفراج عن الأسير فيصل رجب، وتسليمه للوفد القبلي صباح يوم غد الأحد بالتزامن مع عقد مؤتمر صحفي بهذا الخصوص.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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