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الحوثيين: قتلى وجرحى بسبب القصف الأميركي البريطاني وردنا قادم لا محالة

الجمعة، 12-01-2024 10:33 ص

الحوثيين: قتلى وجرحى بسبب القصف الأميركي البريطاني وردنا قادم لا محالة

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الرسمي باسم جماعة أنصار الله الحوثيين محمد عبدالسلام "ردنا على العدوان الأميركي البريطاني قادم لا محالة."

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وأضاف ان القوات المسلحة قامت برد أولي، ويوسعوا الرد في وقت قريب جدا ويواصلون استهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إليها حتى انتهاء العدوان على غزة.


وتابع " لا يوجد تحالف بحري في البحر الأحمر، وهناك فقط عدوان أميركي بريطاني وتواصلنا مع دول مشاركة في التحالف وأكدت لنا أنها لم تشارك في العدوان."


وأكد ان الموقف اليمني كان فاعلا، وهو ما دفع أميركا إلى إعلان تحالف ضدنا مشيرا إلى وجود قتلى وجرحى بسبب القصف الأميركي البريطاني ونعمل على حصرهم.


وختم " الذي عسكر البحر الأحمر يتحمل مسؤولية ونتائج ما يحدث ولم نسهدف أي دولة في العالم باستثناء إسرائيل."



 




 

 


 

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