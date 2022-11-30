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الأربعاء، 30-11-2022 08:19 م

الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الفرنسي

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الوكيل الاخباري- أعلنت الخارجية الإيرانية استدعاء السفير الفرنسي لدى طهران نيكولا ريش، على خلفية تصريحات وزير خارجية فرنسا بخصوص إيران، و تمرير قرار تدخلي للبرلمان الفرنسي حول التطورات بالبلاد.

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأنه "عقب التصريحات غير المقبولة لوزير الخارجية الفرنسي في المجلس الوطني لهذا البلد ، و تمرير قرار تدخلي في البرلمان الفرنسي حول التطورات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم استدعاء نيكولا ريش، السفير الفرنسي لدى طهران، إلى وزارة الخارجية ظهر اليوم الأربعاء".

وأوضحت "إرنا" أنه "في هذا الاجتماع، تم ابلاغ السفير باحتجاج شديد اللهجة ردا على الاتهامات الباطلة للسلطات الفرنسية ضد إيران"، كما دانت الخارجية واستنكرت هذه "التدخلات غير المقبولة".

 




 

 


 

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