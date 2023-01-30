الإثنين 30-01-2023
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الإثنين، 30-01-2023 12:45 م

الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأوكرانية

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الوكيل الاخباري- استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، القائم بالأعمال الأوكراني عقب تصريحات مستشار الرئيس الأوكراني، حول الهجوم على مجمع صناعي تابع لوزارة الدفاع في أصفهان.

وتم استدعاء القائم بالأعمال لسفارة أوكرانيا في طهران إلى وزارة الخارجية لشرح مزاعم ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني.

وكان مستشار الرئيس الأوكراني أعلن في منشور بصفحته الشخصية على موقع تويتر، نصا يمكن أن يفهم كضلوع لكييف في الهجوم على مجمع صناعي تابع لوزارة الدفاع في أصفهان وسط ايران. 

السلطات الأوكرانية الرسمية لم تقم حتى الساعة بنفي أو تأكيد تصريحات بودولياك.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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