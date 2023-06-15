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الخميس، 15-06-2023 03:13 م

الخارجية التركية تستدعي السفير السويسري لدى أنقرة

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الوكيل الإخباري- استدعت وزارة الخارجية التركية السفير السويسري لدى أنقرة جان دانييل روتش، لمقر الوزارة، اليوم الخميس، احتجاجا على استهداف الرئيس التركي في تظاهرة تمّت في مدينة زيوريخ.

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يأتي ذلك، على خلفية تظاهرة نفذتها مجموعة تطلق على نفسها اسم "تجمع الإضراب الثوري في زيورخ"، أمام مصرف "UBS" في مدينة زيورخ أمس الأربعاء وأحرقت العلم التركي، ودمية تمثل الرئيس أردوغان.

كما رفعت المجموعة لافتات كتبت عليها عبارة "اقتلوا أردوغان".

وبينما وصف الإعلام التركي هذه الفعالية بـ"الاستفزازية والحقيرة"، أفادت وكالة أنباء "الأناضول" بأن الشرطة السويسرية أوضحت أنها لم تكن على علم بالفعالية المذكورة وقالت إنها أقيمت دون الحصول على إذن مسبق.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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