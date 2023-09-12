الخارجية الجزائرية تعلن رفض المغرب المساعدة المقدمة من الجزائر لمنكوبي الزلزال

الوكيل الإخباري - أبلغت وزارة الخارجية المغربية، السلطات في الجزائر أنها وبعد التقييم ليست بحاجة إلى المساعدات المقترحة منها لإغاثة منكوبي الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق من المغرب.

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ويأتي هذا الرفض بعد أن أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، الأحد الماضي أن الجزائر جاهزة، إذا ما قبل المغرب عرض المساعدة، لإرسال فريق تدخل من الحماية المدنية، يتكون من 80 منقذا متخصصا بشكل عاجل.



وهذه هي المرة الثانية التي تعرض فيها الجزائر تقديم مساعدات ومواد إغاثة منذ وقوع الزلزال العنيف، في المغرب، في وقت متأخر، يوم الجمعة الماضي.



وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت في بيان، السبت الماضي، "استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية للمغرب، ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية إثر الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد، وذلك في حال طلب من المملكة المغربية"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.



وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب عام 2021، وأغلقت مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المسجلة في المغرب.

RT