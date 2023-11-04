السبت 04-11-2023
الوكيل الاخباري

من عمّان .. ميقاتي لبلينكن : اسرائيل تنتهج سياسة الأرض المحروقة

بقذائف الهاون .. كتائب القسام تقصف تجمع الآليات للعدو

الاحتلال يقصف مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا

فاو: تراجع أسعار الأغذية عالمياً باستثناء منتجات الألبان

الغارات الإسرائيلية دمرت 3 مساجد في غزة منذ صباح اليوم السبت

الأونروا: الفلسطيني في غزة يعيش على قطعتي خبز يوميا

غزة: استشهاد 46 صحفيا منذ بدء العدوان

الاحتلال يقصف منزل إسماعيل هنية

رويترز: حماس مستعدة لحرب طويلة ولديها مخزون كاف من الأسلحة والصواريخ

الاحتلال يعتقل 6 شبان من جنين

عاجل

بقذائف الهاون .. كتائب القسام تقصف تجمع الآليات للعدو

السبت، 04-11-2023 10:36 ص

الخارجية الروسية: تلقينا دعوة لحضور اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

1078179405_0_160_3072_1888_1920x0_80_0_0_dc2c949f0661c524dcb5c3e5d630061c


الوكيل الإخباري - قال نائب وزير خارجية روسيا ألكسندر غروشكو، إن موسكو تلقت دعوة لحضور اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مقدونيا الشمالية.

اضافة اعلان


وأشار غروشكو إلى أن روسيا، تخطط للمشاركة في هذه الفعالية على المستوى الوزاري.

وأضاف غروشكو، في حديث لمراسل "نوفوستي" على هامش المنتدى الاقتصادي الأوراسي: "لقد تلقينا دعوة. ونعتزم المشاركة على المستوى الوزاري، وهذا اجتماع وزاري".


وفي وقت سابق، ذكرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء الـ57 في المنظمة سيعقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2023 في عاصمة مقدونيا الشمالية. وسيتم عقده بدعوة من الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني.


وفي العام الماضي، رفضت بولندا، التي كانت تتولى آنذاك رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، السماح لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالمشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة، والذي انعقد في أوائل ديسمبر في مدينة لودز. وقال لافروف، في تعليقه على تطور الوضع في المنظمة في ذلك الوقت، إن الغرب كان يحفر خطوط التقسيم بشكل متعمد، في محاولة لدفن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6545e184423604138e514569

تدمير أربع مسيرات جوية أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك

6545dee0423604158f7df612

موسكو: سنرد على نشر طائرات "إف-35" أمريكية قادرة على حمل أسلحة نووية في بريطانيا

abv-usmc-image01

"فوربس": واشنطن سلمت أوكرانيا سرا أقوى مركباتها

2

عاصمة عربية فارغة من السيارات والمارة .. لهذا السبب !

186431

فاو: مؤشر أسعار الغذاء العالمية يسجل تراجعا معتدلا في تشرين الأول

563af195c4618885358b4590

الكرملين ينفي إرسال منظومة دفاع جوي روسية إلى حزب الله

أخبار متعلقة
6545dee0423604158f7df612

موسكو: سنرد على نشر طائرات "إف-35" أمريكية قادرة على حمل أسلحة نووية في بريطانيا

653605634c59b7333719bc43

مجلة: الاتحاد الأوروبي قد ينهار

image - 2023-10-21T124124.297

تقرير استخباري أمريكي يتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات في جميع أنحاء العالم

image (4)

البرلمان الروسي يتجه لإلغاء التصديق على الحظر العالمي للتجارب النووية

6520f9a34c59b76dcd62d354

واشنطن "قلقة" من حديث موسكو عن سحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

651eac2a423604636b023bd9

بوياكيفيتش: مهام خبراء الناتو إطالة أمد النزاع في أوكرانيا قدر الإمكان