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الثلاثاء، 02-08-2022 06:29 ص

الخارجية السعودية ترحب بإعلان مقتل أيمن الظواهري

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية السعودية، يوم الثلاثاء، عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري.

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وقالت الخارجية السعودية إن الظواهري يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وعدد من دول العالم الأخرى قتل إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان، بمن فيهم مواطنون سعوديون.


وأكدت السعودية أهمية تعزيز التعاون وتظافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها، مهيبة بجميع الدول التعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهابية، بحسب وكالة "واس".


وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، مقتل زعيم تنظيم القاعدة، في غارة بالعاصمة الأفغانية كابل، يوم السبت الماضي.


وقال بايدن، في كلمة إلى الشعب الأميركي بالعاصمة واشنطن، إن العدالة تحققت بمقتل الظواهري، مشيرا إلى عدم سقوط ضحايا من المدنيين في العملية.


وأشاد بايدن بما وصفها بالدقة العالية في قتل الظواهري، قائلا إن زعيم تنظيم القاعدة كان يختبئ مع أفراد من عائلته.


وأضاف بايدن أن الظواهري تسبب بمقتل العديد من الأميركيين، كما سعى وراء استهداف المصالح الأميركية في عدة دول على مدى عقود.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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