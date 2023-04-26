الخارجية اليونانية: إجلاء مجموعة جديدة من اليونانيين من السودان

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، إجلاء 13 شخصا آخرين من السودان – وهم مواطنون يونانيون وأفراد عائلاتهم.



وذكرت الوزارة، أن الذين تم إجلاؤهم وصلوا الليلة الماضية على متن طائرة ألمانية إلى عمان عاصمة الأردن.

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من جانبه، أعرب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس عن خالص امتنانه لنظيرته الألمانية أنالينا بيربوك لمساعدتها في الجهود المبذولة لإجلاء المواطنين اليونانيين وعائلاتهم من السودان.



يوم أمس أعلنت الخارجية اليونانية، أنه تم إجلاء مجموعتين من اليونانيين وعائلاتهم من السودان.



ونوهت الوزارة، بأن العدد الإجمالي لليونانيين في السودان كان حوالي 150 شخصا.

روسيا اليوم