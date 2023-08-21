الإثنين 21-08-2023
الوكيل الاخباري

"أكسيوس": بايدن يفكر بلقاء بن سلمان للحديث عن صفقة ضخمة

اول تصريح للسفيرة الاميركية وصولها الاردن

أنباء من أستراليا تدفع أسعار الغاز في أوروبا إلى الأعلى

مستجدات قرار نقابة الاطباء بالتوقف عن استقبال حالات التأمين

الملك يتابع اجتماعاً بقصر الحسينية ويصدر توجيهات

اعترافات صادمة لشخص قتل زوجته وابنه في مصر

توضيح حول برامج المعونة المالية الطارئة

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الأميركية الجديدة

حوارية في العلوم والتكنولوجيا حول العمل الحزبي في منظور الشباب

وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس بلدية السلط الكبرى

الإثنين، 21-08-2023 04:24 م

الخرطوم تشهد أعنف أيامها منذ اندلاع الحرب

جيش-e1656995202652


الوكيل الإخباري- عاشت العاصمة السودانية الخرطوم بمدنها الثلاث أمس، مواجهات هي الأعنف في منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، إذ دارت معارك ضارية حول عدد من المواقع العسكرية المهمة لا سيما في المنطقة المتاخمة لسلاح المدرعات جنوبي الخرطوم، واستمرت طوال ساعات النهار. وسمع دوي انفجارات في مناطق متفرقة، في كل من الخرطوم بحري وأم درمان.

وقال شهود لـموقع «البيان» إن الاشتباكات استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وإن الطيران الحربي شن غارات استهدفت تمركزات لـ«الدعم السريع» بجنوب الخرطوم لا سيما منطقة المدينة الرياضية شرقها، وقصف الطيران الحربي مواقع بحي الرياض، كما نفذ هجمات جوية على تجمعات لـ«الدعم السريع» بمنطقة الفتيحاب أم درمان بالقرب من سلاح المهندسين، كما تم تبادل للقصف المدفعي بين الجيش و«الدعم السريع» في الخرطوم بحري.

اضافة اعلان


وشنت قوات الدعم السريع هجوماً عبر محاور عدة على سلاح المدرعات السلاح الاستراتيجي المهم بالنسبة للجيش، ولكن تصدت قوات الجيش للهجوم، مع وقوع خسائر بشرية من الجانبين.


وعلى الجانب الإنساني فاقم استمرار المعارك معاناة المدنيين الذين ما زالوا متواجدين في الخرطوم، في ظل انعدام الأدوية وتوقف غالبية المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة، بجانب نفاد السلع الضرورية للحياة، مع قطاعات في خدمات المياه والكهرباء، ويعيش مئات السودانيين بأحياء أم درمان القديمة أوضاعاً مأساوية، إذ شهدت تلك الأحياء معارك شرسة، فقدوا فيها عشرات القتلى، كما تعيش أحياء السرة واللاماب والصحافة والنزهة المتاخمة لجنوب المدرعات الأوضاع الحرجة ذاتها، مع تعثر وصول المساعدات الإنسانية لهم. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
64e374004c59b715434d738e

"أكسيوس": بايدن يفكر بلقاء بن سلمان للحديث عن صفقة ضخمة

64e33f964c59b75d6a3b81a1

اعترافات صادمة لشخص قتل زوجته وابنه في مصر

64e33d1f4236042462693a74

فنلندا تدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة إنفاقها العسكري

64e3461e423604340f3543a2

الجيش التشادي يهاجم "الوفاق والتناوب" في ليبيا بتغطية فرنسية

64e3651c4236042a5c21c05d

وفد عسكري إيراني في موسكو لبحث التعاون الثنائي

64e35717423604340f3543c3

مصر تنفي منع دخول مواطني بعض الدول أراضيها

أخبار متعلقة
64da13e142360456320196ba

شويغو: المعدات العسكرية الغربية أبعد ما تكون عن المثالية

64d9e7244c59b738606565e1

المجلس الانتقالي بالنيجر يكشف معلومات عن حالة بازوم الصحية

64d8d8b942360421c05f64a9

فرنسا تعلن تحقيق أهدافها المرسومة للعام الجاري حول تدريب قوات كييف

64d884c84c59b7386065651e

مقتل 18 عنصرا من حركة "الشباب" بعملية عسكرية جنوب الصومال

64d7577d4c59b705f425396b

السودان.. تجدد المعارك بالخرطوم والخارجية تعلن شروط العودة للتفاوض

64d34c4c423604022823e09b

الجيش الصومالي يعلن القضاء على 25 عنصرا "حركة الشباب"