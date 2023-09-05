الثلاثاء 05-09-2023
الوكيل الاخباري

فريحات: الصادرات الأردنية تغطي 50% من الواردات لأول مرة منذ عام 2003

تشكيلات وتعيينات في وزارة الخارجية - اسماء

وظيفة شاغرة للأردنيين في السعودية

الإحصاءات: 21.9% نسبة البطالة في الأردن حتى نهاية الربع الأول

ديوان الخدمة يعلن أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي

السعودية تصدر قرار بحبس أولياء أمور الطلبة في هذه الحالة

تراجع الذهب عالمياً

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل

22.55 مليون دولار من USAID للأردن لخفض فاقد المياه في الجنوب

مذكرة تفاهم بين الحكومة وجودبي لتنفيذ الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي

الثلاثاء، 05-09-2023 09:20 ص

الدفاعات الروسية تسقط ثلاث مسيرات قبل وصولها سماء موسكو

image - 2023-09-05T092302.678


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس بلدية موسكو، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، ثلاث طائرات مسيّرة كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية.

وقال سيرغي سوبيانين، إنه وفق معلومات أولية لم تقع أي إصابات، مضيفاً أن قوات الدفاع الجوي دمرت طائرات مسيرة كانت تحاول شن هجوم على موسكو.

اضافة اعلان


وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن إحدى الطائرات كانت تحلق فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، بينما جرى تدمير الثانية شمال غرب العاصمة فوق منطقة استرينسكي، فيما دُمّرت الثالثة فوق منطقة تفير شمال غرب موسكو.


وأفادت الوزارة على تلغرام: دمرت أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة طائرة مسيّرة فوق أراضي منطقة كالوغا. وأضافت أنه تم تدمير طائرة مسيّرة أوكرانية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي في الخدمة فوق أراضي منطقة استرينسكي، كما تم اعتراض طائرة مسيّرة أخرى فوق أراضي منطقة تفير.


وأشار سوبيانين إلى إنه لم تقع إصابات، وفق المعلومات الأولية. وتعرضت منطقة موسكو بشكل متكرر لهجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية في الأسابيع الأخيرة، وفقاً للسلطات الروسية.


وقال سوبيانين، إن أضرارا لحقت بمنطقة استرينسكي نتيجة تساقط حطام الطائرة وأن أجهزة خدمات الطوارئ تعمل على إزالة الحطام.


وأضاف أن الطائرة المسيّرة التي تم اعتراضها في منطقة زافيدوفو بمنطقة تفير كانت تحلق باتجاه موسكو، مؤكداً أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
السعودية 4

السعودية تصدر قرار بحبس أولياء أمور الطلبة في هذه الحالة

م

عالم أزهري يوضح لمن تحق له "عمرة البدل"

64f6c71d4c59b745d7376a3b

إصابة 4 مدنيين بقصف أوكراني على مدينة دونيتسك

image - 2023-09-05T094225.280

ساحل العاج.. الحزب الحاكم يكتسح انتخابات البلديات والمناطق

64f6c0164c59b778d129cdcf

إيران تكشف عن منظومات مضادة للدبابات من الجيل الثالث

ككك

بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى المغرب

أخبار متعلقة
64d9d6c44c59b7111246a654

وزير الدفاع الصيني يزور روسيا وبيلاروس اليوم

64d9cc3b4236047069019f5c

جون بولتون يلقي باللوم على بايدن والغرب في إخفاق الهجوم الأوكراني المضاد

image (3)

إسقاط صاروخين أوكرانيين فوق جسر القرم دون أضرار

287662

موسكو تتّهم كييف بتحريض الروس على استهداف مراكز التجنيد

287723

بريطانيا تفرض عقوبات لمنع حصول روسيا على إمدادات عسكرية

64cf9a50423604672b5e17a4

تضرر عدد من المنازل جنوب موسكو بحطام مسيّرة أوكرانية