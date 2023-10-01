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الأحد، 01-10-2023 11:29 ص

الدفاعات الروسية تسقط 4 مسيرات أوكرانية

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الوكيل الإخباري - أسقطت الدفاعات الروسية صباح اليوم الأحد، أربع طائرات مسيرة استهدفت مقاطعة سمولينسك، وإقليم كراسنودار جنوب غربي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم صباح اليوم عند الساعة 08.00 بتوقيت موسكو إحباط محاولة جديدة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على إقليم كراسنودار جنوب روسيا".

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وأضاف البيان: "وعند الساعة 09.00 بتوقيت موسكو تم إحباط هجوم إرهابي جديد بثلاث مسيرات أوكرانية على مقاطعة سمولينسك غربي روسيا".


وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود غربي روسيا إصابة 3 أشخاص بقصف أوكراني على منطقة السوق المركزي في مدينة شيبيكينو بالمقاطعة.

 

RT

 




 

 


 

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