الدفاعات الروسية تسقط 4 مسيرات أوكرانية

الوكيل الإخباري - أسقطت الدفاعات الروسية صباح اليوم الأحد، أربع طائرات مسيرة استهدفت مقاطعة سمولينسك، وإقليم كراسنودار جنوب غربي البلاد.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم صباح اليوم عند الساعة 08.00 بتوقيت موسكو إحباط محاولة جديدة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على إقليم كراسنودار جنوب روسيا".

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وأضاف البيان: "وعند الساعة 09.00 بتوقيت موسكو تم إحباط هجوم إرهابي جديد بثلاث مسيرات أوكرانية على مقاطعة سمولينسك غربي روسيا".



وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود غربي روسيا إصابة 3 أشخاص بقصف أوكراني على منطقة السوق المركزي في مدينة شيبيكينو بالمقاطعة.

RT