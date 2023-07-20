الدفاع الروسية: أنظمة مقاتلة "إف-16" أمريكية أثرت على طائرة روسية في سوريا

الوكيل الإخباري- أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا تسجيل تأثير لحق بطائرة لسلاح الجو الروسي مصدره أنظمة توجيه مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16"، خلال رحلة مخطط لها على طول الحدود الجنوبية السورية.



وقال نائب رئيس المركز الروسي، أوليغ غورينوف، إن رحلة الطائرة الروسية كانت مجدولة على طول الحدود الجنوبية للجمهورية العربية السورية، حيث لفت إلى أن "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة، سجل 12 انتهاكا لبروتوكولات عدم التضارب في يوم واحد، وجميعها انتهاكات تتعلق برحلات الطائرات بدون طيار، التي لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.

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وأكد غورينوف ملاحظة 10 انتهاكات للأجواء السورية من قبل 4 أزواج من مقاتلات "إف -16" وزوج واحد من مقاتلات "رافال" التابعة لقوات "التحالف" الأمريكي، وذلك في منطقة التنف التي تعتبر ممرا لرحلات الخطوط الجوية الدولية.



وفي تصريحات سابقة له، أعلن غورينوف أن الجانب الروسي يعمل على تثبيت الانتهاكات المنهجية والخطيرة لبروتوكولات عدم التضارب، والمذكرة الثنائية لسلامة الطيران في سوريا من قبل "التحالف" الذي تقوده الولايات المتحدة.

روسيا اليوم