الدفاعات الروسية تسقط 6 مسيرات أوكرانية

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 6 مسيرات أوكرانية حاولت مهاجمة مقاطعة كالوغا جنوب غربي روسيا، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار.

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وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، "أحبطت الدفاعات الروسية ليل الأربعاء الخميس محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي عبر مسيرات، وتم تدمير ستة مسيرات دون وقوع أضرار أو إصابات".



من جانبه، قال حاكم المنطقة فلاديسلاف شابشا إن الدفاعات الروسية أسقطت ست مسيرات في سماء المقاطعة.



وكانت الدفاعات الروسية قد أحبطت هجوما إرهابيا نفذه نظام كييف فجر يوم الأحد الماضي بواسطة 3 مسيرات على منشآت في موسكو.



وتحاول كييف باستمرار، شن محاولات هجومية فاشلة بمسيراتها باتجاه الأراضي الروسية مستهدفة المناطق المدنية.

RT