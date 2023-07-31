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الإثنين، 31-07-2023 12:36 ص

وسائل إعلام أوكرانية: سماع دوي عدة انفجارات في مقاطعة خيرسون

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الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي عدة انفجارات مساء أمس الأحد، في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة خيرسون، دون انطلاق صافرات الإنذار.

ووفقا لصحيفة "أوبشيستفينوي" الأوكرانية، لا يوجد تفاصيل حول الانفجارات حتى الآن، ولم يكن يتم تفعيل الانذار الجوي في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من مقاطعة خيرسون.

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وفي وقت سابق من أمس الأحد، أعلن عمدة مدينة دونيتسك أليكسي كولمزين، تعرض منطقة كويبيشيف لقصف أوكراني عنيف، وإصابة عدة أشخاص.


وقال كولمزين، في قناته على "تيليغرام"، إن "منطقة كويبيشيف تتعرض لقصف مكثف.. وتشير المعلومات الأولية إلى وقوع عدة إصابات.


وفي وقت مبكر من صباح يوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف فجر أمس الأحد بواسطة 3 مسيرات على منشآت في العاصمة موسكو.

 

RT

 




 

 


 

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