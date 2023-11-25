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السبت، 25-11-2023 09:29 ص

بوتين يمنح وسام الشجاعة لاسم صحفي روسي قتل بقصف أوكراني في زابوروجيه

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الوكيل الإخباري - أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بمنح وسام "الشجاعة" لاسم مراسل قناة "روسيا 24" بوريس مقصودوف، الذي قتل بقصف أوكراني استهدف فريقا صحفيا في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا.

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وجاء في نص المرسوم: "يمنح وسام "الشجاعة" لاسم بوريس مقصودوف مراسل قناة "روسيا 24" تكريما لذكراه على الشجاعة والإيثار اللذين أظهرهما في تأدية مهام عمله".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء الماضي استهداف قوات كييف فريقا صحفيا كان يعد تقريرا مصورا حول قصف القوات الأوكرانية لمقاطعة زابوروجيه بذخائر عنقودية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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