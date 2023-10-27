الدفاع الروسية تعلن القضاء على آلاف الجنود الأوكران وإسقاط 208 مسيرة خلال أسبوع و31 مقاتلة للعدو

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 5585 بين قتيل وجريح وإسقاط 208 مسيرة أطلقتها قوات كييف خلال أسبوع واعتراض عشرات الصواريخ، وإسقاط 31 مقاتلة منذ بداية أكتوبر.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



خلال الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر الجاري، نفذت القوات الروسية 19 ضربة بأسلحة دقيقة ومسيرات على مستودعات للذخائر والزوارق المسيرة كما تم استهداف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية في مناطق متفرقة، وضرب تجمعات لقوات كييف ومرتزقة أجانب، وتم تدمير جميع الأهداف المحددة.



على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 47 هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو أكثر من 705 عسكريين.



على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 45 هجوما، وبلغت خسائر العدو أكثر من 1020 عسكريا.



على محور دونيتسك صدت قواتنا تسع هجمات وبلغت خسائر العدو أكثر من 2055 عسكريا.



على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على أكثر من 885 عسكريا أوكرانيا.

على محور زابوروجيه تم التصدي لـ19 هجوما والقضاء على أكثر من 435 عسكريا وتدمير العديد من الأسلحة والعتاد.



على محور خيرسون بلغت خسائر العدو خلال أسبوع 485 عسكريا بين قتيل وجريح



استسلام 54 جنديا أوكرانيا في غضون أسبوع.



دمرت الدفاعات الجوية 208 مسيرات وتم اعتراض 19 صاروخا HIMARS وأربعة صواريخ Hurricane، وصاروخين تكتيكيين ATACMS، وصاروخين مضادين للسفن Neptune، وستة صواريخ مضادة للرادار HARM، و8 قنابل موجهة JDAM.

منذ 1 أكتوبر تم إسقاط 31 مقاتلة، 20 منها "ميغ-29"، 8 "سو-25"، ومقاتلة "سو-24"، وطائرتي تدريب من طراز "إل-39" وثلاث مروحيات Mi-8.

RT