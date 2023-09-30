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السبت، 30-09-2023 12:15 م

الدفاعات الروسية تسقط 9 صواريخ أوكرانية استهدفت مقاطعة بيلغورود

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط تسعة صواريخ أطلقتها قوات كييف من راجمات "أوراغان" على مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تم ليلة 30 سبتمبر عند الساعة 3:45 بتوقيت موسكو إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بتسعة صواريخ "أوراغان" على الأراضي الروسية، حيث أسقطت الدفاعات الروسية جميع الصواريخ".

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وأكد فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود إسقاط جميع الصواريخ، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار.


كما أسقطت الدفاعات الروسية صباح أمس الجمعة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود.

 

RT

 




 

 


 

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