الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 850 جنديا أوكرانيا وإسقاط 27 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا ست هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 225 عسكريا أوكرانيا.



على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا أربع هجمات وبلغت خسائر العدو أكثر من 120 عسكريا.



على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 295 عسكريا وتم تدمير أسلحة غربية الصنع.



على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 100 عسكري.



على محور زابوروجيه تم القضاء على 85 عسكريا وثلاث دبابات منها اثنتان "ليوبارد".



على محور خيرسون بلغت خسائر العدو أكثر من 25 عسكريا.



اعترضت الدفاعات الروسية ستة صواريخ HIMARS وGLSDB.



تم إسقاط 27 مسيرة في لوغانسك وزابوروجيه وخيرسون.

RT