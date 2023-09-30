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السبت، 30-09-2023 03:17 م

الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات العسكريين الأوكرانيين

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي خسائر فادحة بلغت 700 جندي بين قتيل وجريح، وتدمير مستودعات للأسحلة وإسقاط 25 مسيرة أوكرانية.

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- على محور دونيتسك أحبطت القوات الروسية 7 هجمات شنتها قوات كييف، وكبدتها خسائر بلغت 430 عسكريا على الأقل بين قتيل وجريح.


- على محوري خيرسون ودونيتسك دمرت القوات المسلحة الروسية 3 مستودعات ذخيرة تابعة للجيش الأوكراني.


في اتجاه جنوب دونيتسك تمكنت القوات الروسية من القضاء على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا.


- على محور خيرسون تكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الرواح والمعدات حيث تم القضاء على 40 جنديا.


- اعترضت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي 9 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية من نوع "أوراغان" و"هيمارس" أمريكية الصنع.


- أسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي 25 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية.

 

RT

 




 

 


 

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