الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي خسائر فادحة بلغت 700 جندي بين قتيل وجريح، وتدمير مستودعات للأسحلة وإسقاط 25 مسيرة أوكرانية.

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- على محور دونيتسك أحبطت القوات الروسية 7 هجمات شنتها قوات كييف، وكبدتها خسائر بلغت 430 عسكريا على الأقل بين قتيل وجريح.



- على محوري خيرسون ودونيتسك دمرت القوات المسلحة الروسية 3 مستودعات ذخيرة تابعة للجيش الأوكراني.



في اتجاه جنوب دونيتسك تمكنت القوات الروسية من القضاء على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا.



- على محور خيرسون تكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الرواح والمعدات حيث تم القضاء على 40 جنديا.



- اعترضت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي 9 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية من نوع "أوراغان" و"هيمارس" أمريكية الصنع.



- أسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي 25 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية.

RT