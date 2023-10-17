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الثلاثاء، 17-10-2023 04:16 م

الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 1175 قتيلا وجريحا، وإسقاط مروحية "Mi-8" و34 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور.

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وجاء في البيان اليومي لسير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:


- على محور كوبيانسك، صدت قواتنا سبع هجمات وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 270 عسكريا بين قتيل وجريح ودمرت عتادا وأسلحة غربية عسكرية.


- على محور كراسني ليمانسك، بلغت خسائر العدو 115 عسكريا وتم تدمير عتادهم العسكري.


- على محور دونيتسك صدت قواتنا تسع هجمات للوحدات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو 485 عسكريا أوكرانيا بين قتيل وجريح، وتم تدمير محطة رادار AN/TPQ-36 أمريكية الصنع.


- على محور جنوب دونيتسك، بلغت خسائر العدو 150 عسكريا بين قتيل وجريح.
على محور زابوروجيه، صدت قواتنا أربع هجمات، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 110 عسكريين أوكرانيين وتم تدمير مدافع أمريكية.


- على محور خيرسون تم القضاء على أكثر من 45 عسكريا أوكرانيا.


- أسقطت الدفاعات الروسية مروحية من طراز "Mi-8" أوكرانية.


- اعتراض خمسة صواريخ تكتيكية وأربع قنابل موجهة GLSDB أمريكية الصنع.


- إسقاط 34 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وخاركوف وخيرسون.

 

RT

 




 

 


 

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