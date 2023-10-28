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السبت، 28-10-2023 03:49 م

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 620 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 36 مسيّرة ومقاتلتين

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 620 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 36 مسيرة ومقاتلتي "سو-25" و"ميغ-29" على مختلف المحاور.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:


على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 3 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا.


على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا  هجومين وبلغت خسائر العدو 100 عسكري.


على محور دونيتسك صدت قواتنا 3 هجمات وبلغت خسائر العدو 160 عسكريا وأسلحة غربية الصنع.


على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 120 عسكريا.


على محور زابوروجيه صدت قواتنا 4 هجمات وتم القضاء على 80 عسكريا وتدمير أسلحة غربية.


على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 110 عسكريين وتم تدمير مدافع غربية.
تم تدمير برج القيادة في مطار كاناتوفو العسكري بمقاطعة كيروفوغراد وسط أوكرانيا.


أسقطت دفاعاتنا مقاتلتي سو-25 بمقاطعة خيرسون وميغ-29 في ترنوفكا بمقاطعة دنيبروبتروفسك.


تم اعتراض أربعة صواريخ ATACMS وقنبلتين موجهتين JDAM، وثلاثة صواريخ مضادة للرادار  HARM، وثمانية صواريخ  HIMARS أمريكية.


إسقاط 36 مسيرة أوكرانية في خيرسون، ودونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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