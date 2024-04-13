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السبت، 13-04-2024 03:04 م

الدفاع الروسية تعلن القضاء على 935 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 222 مسيرة خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 935 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 222 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

- على محور أفدييفكا في جمهورية دونيتسك حررت قوات "المركز" الروسية بلدة بيرفومايسكويه وتم صد 8 هجمات معادية وبلغت خسائر العدو 235 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع.


- على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وصدت هجومين وبلغت خسائر العدو 500 عسكري ودبابة وغيرها من الآليات العسكرية والمدافع الغربية.


- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا عززت قواتنا مواقعها وصدت 3 هجمات وبلغت خسائر العدو 25 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية ومحطة Nota للتشويش الإلكتروني.


- على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 110 جنود وتدمير معدات ومدافع للعدو ومحطة Nota للتشويش الإلكتروني. 


- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 65 عسكريا، وآليات ومدافع غربية. 
أسقطت دفاعاتنا 8 صواريخ HIMARS وVampire، وقنبلة جوية موجهة JDAM.


- إسقاط 222 مسيرة أوكرانية.

 

RT

 




 

 


 

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