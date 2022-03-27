الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع وقود ومصنع عسكري غربي أوكرانيا

الوكيل الإخباري-أعلنت الدفاع الروسية، الأحد، تدمير قاعدة وقود كبيرة ومصنعا لصيانة وتحديث المعدات العسكرية قرب مدينة لفيف غربي أوكرانيا.

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جاء ذلك بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم عن المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، غداة إعلان سلطات لفيف تعرض المدينة لـ6 انفجارات قوية مساء أمس.



وقال كوناشينكوف، في إفادة صحفية، صباح اليوم، إن الجيش الروسي يواصل عملياته الهجومية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.



وأضاف أن القوات الروسية دمرت بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة، قاعدة وقود كبيرة بالقرب من مدينة لفيف، كانت توفر الوقود للقوات الأوكرانية في المناطق الغربية من البلاد، وكذلك في منطقة العاصمة كييف.



وأوضح أن القوات الروسية دمرت أيضا بصواريخ مجنحة عالية الدقة مصنعا في لفيف كان يقوم بتصليح وتحديث أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز Tor وS-125، ومحطات رادار للقوات الجوية الأوكرانية ومعدات للحرب الإلكترونية وأجهزة تصويب للدبابات.



وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.



وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

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