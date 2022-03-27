الأحد 27-03-2022
الوكيل الاخباري

التلفزيون الفلسطيني يعلن زيارة الملك إلى الضفة الاثنين

وزير الزراعة: اتحاد مربي الأبقار انفرد بقرار رفع الأسعار دون مسوغ قانوني

إحالة محافظ الزرقاء إلى التقاعد

بحث التعاون بين جامعة آل البيت و كيو أس

قرار مرتقب بشأن دوام الجامعات في رمضان

22 ألف مستفيد من السلف الشرائية

تحويل اتحاد مربي الأبقار ومنتجي الحليب للمدعي العام

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الاثنين

ندوة علمية تناقش دور الفلك والشرع في تحري هلال شهر رمضان

العدينات: خطة بلدية الطفيلة تستند إلى التشاركية بين المؤسسات

الأحد، 27-03-2022 12:08 م

الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع وقود ومصنع عسكري غربي أوكرانيا

thumbs_b_c_363a984dba157377bd03ab4c901ab0a6


الوكيل الإخباري-أعلنت الدفاع الروسية، الأحد، تدمير قاعدة وقود كبيرة ومصنعا لصيانة وتحديث المعدات العسكرية قرب مدينة لفيف غربي أوكرانيا.

اضافة اعلان


جاء ذلك بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم عن المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، غداة إعلان سلطات لفيف تعرض المدينة لـ6 انفجارات قوية مساء أمس.


وقال كوناشينكوف، في إفادة صحفية، صباح اليوم، إن الجيش الروسي يواصل عملياته الهجومية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.


وأضاف أن القوات الروسية دمرت بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة، قاعدة وقود كبيرة بالقرب من مدينة لفيف، كانت توفر الوقود للقوات الأوكرانية في المناطق الغربية من البلاد، وكذلك في منطقة العاصمة كييف.


وأوضح أن القوات الروسية دمرت أيضا بصواريخ مجنحة عالية الدقة مصنعا في لفيف كان يقوم بتصليح وتحديث أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز Tor وS-125، ومحطات رادار للقوات الجوية الأوكرانية ومعدات للحرب الإلكترونية وأجهزة تصويب للدبابات.


وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.


وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

 

الاناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021-637654088692494881-249

العراق.. انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي في ذي قار

thumb-british-flag-union-jack-flag-of-great-britain-europe-silk-texture

بريطانيا : شرطان أساسيان لرفع العقوبات عن موسكو

مسدس -(تعبيرية)

سوريا تعلن تعديل قانون الأسلحة والذخائر

624053304c59b70d82750688

سلطنة عُمان .. قتلى وجرحى بانهيار صخري -فيديو

images

المخابرات الأوكرانية: سنشن قريباً حرب عصابات ضد الروس

85-003325-turkey-bosphorus-strait-mine-2

بعد ابطال لغم بحري .. تركيا تقوم بعمليات مسح بمضيق البوسفور

أخبار متعلقة
d8aab42a8fe8f975a3844ff5e379c97b

ما هو نظام سويفت "السلاح النووي المالي" الذي تهدد أمريكا بإخراج روسيا منه؟

c16c2c8eb01b033bbfb29cb0091453fe

الرئيس الأوكراني: أخرجنا خطة الهجوم الروسية عن مسارها

7777777

سفارة ليبيا بأوكرانيا تحدد نقاط مهمة لإجلاء رعاياها

1058743236_0_153_3098_1896_1920x0_80_0_0_f6a88dd8a1ce8d84816900f03ee12fb6

فرنسا تعلن إرسال معدات دفاعية إلى أوكرانيا

news_1645868040_9728

أوكرانيا.. توقف مترو كييف عن العمل واستخدامه كملجأ فقط

610d35b-clipboard01

الرئيس الأوكراني يعلن عن دعم عسكري وشيك لبلاده