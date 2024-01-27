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السبت، 27-01-2024 03:42 م

الدفاع الروسية تعلن حصيلة الخسائر اليومية للجيش الأوكراني

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الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت بأن خسائر القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي شملت نحو 525 جنديا ومنظومة صواريخ "إس-300" للدفاع الجوي و28 طائرة مسيرة.

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز تفاصيله:

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صد 5 هجمات على محور كوبيانسك، وخسر العدو هنلك ما يصل إلى 25 عسكريا.


صد هجومين على محور كراسني ليمان وبلغت خسائر العدو نحو 100 جندي.


صد هجومين على محور دونيتسك، وخسر الأوكرانيون هناك نحو 250 جنديا بين قتيل وجريح.


صد 4 هجمات على محور جنوب دونيتسك، حيث بلغت خسائر العدو نحو 115 جنديا.


خسرت القوات الأوكرانية 20 عسكريا على محور زابوروجيه و15 آخرين على محور خيرسون.


إصابة منظومة صواريخ مضادة للطائرات "إس-300" في مقاطعة تشيركاسي (وسط)، ومستودعات للوقود وأسلحة الطيران في مقاطعتي كيروفوغراد ودنيبروبيتروفسك.


إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في أكثر من 100 منطقة.


إسقاط 7 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS وVampire وتدمير 28 طائرة بدون طيار أوكرانية.

 

RT

 




 

 


 

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