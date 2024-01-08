الإثنين 08-01-2024
الوكيل الاخباري
 

تنظيم الاتصالات تقر مخرجات مشروع تحديث نماذج الربط البيني

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

تعرف على المحافظة التي سجلت أدنى درجة حرارة خلال 24 ساعة

أونروا: تهجير 1.9 مليون شخص من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر

أمير قطر يصدر أمراً أميرياً بتعديل تشكيل مجلس الوزراء - أسماء

نقابة الصحفيين المصريين تمنح وائل الدحدوح جائزة "حرية الصحافة"

"معاريف": احتراق 16 سفينة للحرس الثوري الإيراني إثر انفجار غامض -فيديو

الدفاع المدني بغزة: منظومتنا انهارت بنسبة 70%

الأردن يوقع اتفاقية الحج مع الجانب السعودي لهذا العام

المجلس القضائي: المحاكم تعاملت مع أكثر من 500 ألف دعوى العام الماضي

الإثنين، 08-01-2024 10:00 ص

وحدات استطلاع روسية تدمر مركز القيادة والمراقبة التابع للقوات الأوكرانية

659b40e44236045e8129a0b3


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات الاستطلاع التابعة لمجموعة قوات "الغرب" بالجيش الروسي، دمرت مركز قيادة ومراقبة تابعا للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تتمثل المهمة الرئيسية لطاقم منظومة -فاغوت- في العمل بدقة وبسرعة. كان العدو يقوم بالمراقبة من هذه النقطة بالضبط -كوبيانسك- من أجل الراحة والتنقل، فثبتت وحدات الاستطلاع الروسية منظومة -فاغوت- على مركبة صالحة لجميع التضاريس، مما سمح لهم بالتغلب على الأراضي الوعرة في وقت سريع".

اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أنه قبل الأعمال القتالية، وأثناء استطلاع المنطقة باستخدام طائرة مسيرة في محور كوبيانسك، تم كشف مركز قيادة ومراقبة مموه للقوات الأوكرانية، على بعد كيلومترين من موقع مقاتلي القوات المسلحة الروسية.


وقال قائد الفرقة الملقب بـ"الفيل": "كل يوم نطلق النار على العدو. يحفر المسلحون الخنادق، خاصة في الليل. نراقبهم بواسطة أجهزة التصوير الحراري.. الآن تتم ملاحظة جميع آثار حركة العدو بشكل أفضل بكثير. على سبيل المثال نراقب حركة المركبات، ونراقب أماكن تواجد واختباء قوات العدو وأين يتمركز كل شيء خاص بهم".


وأعلنت وزارة الدفاع يوم أمس الأحد، القضاء على أكثر من 50 جنديا معاديا وناقلتي جنود وثلاث سيارات في محور كوبيانسك في يوم واحد.


وكانت قد أشادت وزارة الدفاع الروسية بشجاعة قائد دبابة هو الرقيب أول فلاديمير زايكا، الذي دمر دبابة أوكرانية وأعطب أخرى في مواجهة مباشرة بمنطقة العملية العسكرية الخاصة.


وتحدثت وزارة الدفاع أيضا عن العريف فلاديسلاف ناديجكين، الذي نفذ مهمة قتالية للدفاع عن مواقع القوات الروسية في أحد الاتجاهات التكتيكية.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
020

أمير قطر يصدر أمراً أميرياً بتعديل تشكيل مجلس الوزراء - أسماء

WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.27.41 AM

فرنسا.. ماكرون بصدد إجراء تعديل حكومي اليوم

659baac14c59b7052d4d74f9

"معاريف": احتراق 16 سفينة للحرس الثوري الإيراني إثر انفجار غامض -فيديو

659b7bfb4c59b76c5a50ce45

الشيخة حسينة تفوز بأغلبية برلمانية ساحقة في بنغلادش

11

الأول في 2024 .. شاهد لحظة ضرب إعصار ولاية أمريكية

000_349L98Z

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 161 قتيلا و103 مفقودين

أخبار متعلقة
659b45ca4c59b775853c6349

ترامب يدعو إلى إقالة وزير الدفاع الأمريكي بسبب دخوله المستشفى دون الإعلان عن ذلك

658a7a3842360431e91f121c

وزارة الدفاع الإيرانية: ردنا على إسرائيل سيكون قويا وذكيا

6587c6694236042fb11425a5

تركيا تبرر سبب قصفها لمواقع نفطية بريف القامشلي في سوريا

_123148709_b77ceec6-2550-4d1b-ab10-613de569049b (1)

كندا تشتري 11 طائرة مسيرة حربية بقيمة 1.87 مليار دولار

247781

الدفاع الروسية: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك

657e97444c59b71193058a05

غواصة نووية أمريكية تصل إلى كوريا الجنوبية