وحدات استطلاع روسية تدمر مركز القيادة والمراقبة التابع للقوات الأوكرانية

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات الاستطلاع التابعة لمجموعة قوات "الغرب" بالجيش الروسي، دمرت مركز قيادة ومراقبة تابعا للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.



وقالت الوزارة في بيان لها: "تتمثل المهمة الرئيسية لطاقم منظومة -فاغوت- في العمل بدقة وبسرعة. كان العدو يقوم بالمراقبة من هذه النقطة بالضبط -كوبيانسك- من أجل الراحة والتنقل، فثبتت وحدات الاستطلاع الروسية منظومة -فاغوت- على مركبة صالحة لجميع التضاريس، مما سمح لهم بالتغلب على الأراضي الوعرة في وقت سريع".

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وأوضحت الوزارة أنه قبل الأعمال القتالية، وأثناء استطلاع المنطقة باستخدام طائرة مسيرة في محور كوبيانسك، تم كشف مركز قيادة ومراقبة مموه للقوات الأوكرانية، على بعد كيلومترين من موقع مقاتلي القوات المسلحة الروسية.



وقال قائد الفرقة الملقب بـ"الفيل": "كل يوم نطلق النار على العدو. يحفر المسلحون الخنادق، خاصة في الليل. نراقبهم بواسطة أجهزة التصوير الحراري.. الآن تتم ملاحظة جميع آثار حركة العدو بشكل أفضل بكثير. على سبيل المثال نراقب حركة المركبات، ونراقب أماكن تواجد واختباء قوات العدو وأين يتمركز كل شيء خاص بهم".



وأعلنت وزارة الدفاع يوم أمس الأحد، القضاء على أكثر من 50 جنديا معاديا وناقلتي جنود وثلاث سيارات في محور كوبيانسك في يوم واحد.



وكانت قد أشادت وزارة الدفاع الروسية بشجاعة قائد دبابة هو الرقيب أول فلاديمير زايكا، الذي دمر دبابة أوكرانية وأعطب أخرى في مواجهة مباشرة بمنطقة العملية العسكرية الخاصة.



وتحدثت وزارة الدفاع أيضا عن العريف فلاديسلاف ناديجكين، الذي نفذ مهمة قتالية للدفاع عن مواقع القوات الروسية في أحد الاتجاهات التكتيكية.

RT