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الاحتلال يحول مستشفى العودة بجباليا إلى ثكنة عسكرية

الثلاثاء، 19-12-2023 12:02 م

الدفاع الروسية تعلن خسائر القوات الأوكرانية خلال 24 ساعة

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خسارة القوات الأوكرانية ما يزيد عن 525 جنديا على كل الجبهات.

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جاء ذلك في تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا ليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، حيث تابع التقرير أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من صد 3 هجمات أوكرانية في اتجاه دونيتسك.

وفي اتجاه كراسنوليمان صدت القوات المسلحة الروسية 5 هجمات، وفقد العدو ما يصل إلى 185 جنديا، و5 وحدات من المعدات.

وألحقت القوات المسلحة الروسية هزيمة نارية باللواء التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوميخايلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت الخسائر الأوكرانية ما يصل إلى 100 جندي.

 




 

 


 

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