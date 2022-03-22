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الثلاثاء، 22-03-2022 01:36 م

الدفاع الروسية : دمرنا 137 منشأة عسكرية أوكرانية في يوم واحد

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الوكيل الإخباري-فيما تتواصل العملية العسكرية الروسية للأسبوع الرابع، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير 137 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك نقاط مراقبة ومراكز اتصال.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، إن من بين المنشآت التي تم قصفها منظومتي إطلاق صواريخ متعددة، ونظام صاروخي مضاد للطائرات، و8 مستودعات صواريخ، تحتوي على أسلحة وذخيرة مدفعية، و101 مكان تخزين عتاد عسكري.


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