الخميس 10-03-2022
الوكيل الاخباري

مطالبات بتأجيل أقساط البنوك للشهر المقبل

361 أردنيا وأسرهم وصلوا الأردن منذ بدء عملية الإجلاء من أوكرانيا

لماذا لم يغزو بوتين أوكرانيا في عهد ترامب؟

توجه لإعفاء الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية من شرط دراسة 50% من الساعات المعتمدة

وصول أول شحنة من علاج كورونا "فايزر" بعد ٢٠ آذار

خام برنت يرتفع مجددا أكثر من 5% ليسجل أكثر من 116 دولار للبرميل

قانونية الأعيان تخالف النواب بشأن مهلة توفيق أوضاع الأحزاب

تحويل المراكز الشاملة والمنارات إلى مراكز نهارية دامجة

منع توقيف أي مواطن في المطار والاكتفاء بإبلاغه بوجود قضية

وزير الداخلية يبحث الاستعدادات الأمنية للانتخابات المحلية

الخميس، 10-03-2022 02:05 م

روسيا تعلن تدمير أكثر من 2911 منشأة عسكرية أوكرانية

rlqAm


الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن تدمير أكثر من 2911 هدفا عسكريا أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط الماضي.

اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، خلال مؤتمر صحفي:"إن الأهداف المدمرة تضمنت 97 طائرة و107 مسيرات، و141 منظومة صواريخ للدفاع الجوي، و 86 موقع رادار، و986 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و107 راجمات صواريخ، و368 قطعة من المدفعية".


وأضاف "أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية واصلت عملياتها الهجومية واستمرت في تنفيذ عملية لتحرير مدينة ماريوبول" .

 

بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
61e90f424c59b774430cbbed

روسيا تفرض حظرا على قائمة طويلة من الصادرات لنهاية 2022

603e4cd925245

لماذا لم يغزو بوتين أوكرانيا في عهد ترامب؟

127-111150-egypt-cairo-university-education-5

مصر .. السماح للطلاب المصريين بأوكرانيا بإكمال دراستهم بجامعات البلاد بشروط

362116_5_1646914681

وزير خارجية أوكرانيا: لا تقدم بمحادثات وقف اطلاق النار مع روسيا

6229e58a423604197418b444

لأول مرة .. انتخاب امرأة رئيسة لهنغاريا

resize

السودان يعلن سقوط طائرة عسكرية

أخبار متعلقة
1-1506217

سكاي نيوز نقلاً عن الدفاع الروسية: 200 أردني و40 مصرياً يستخدمون دروعاً بشرية في أوكرانيا

62230d754c59b77ea141659b

الدفاع الروسية تعلن وقف إطلاق النار لفتح ممرات لخروج مدنيين من أوكرانيا

6221dbc34236043ccb1ee44d

الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 1812 منشأة عسكرية خلال العملية في أوكرانيا

20220228102733999

الدفاع الروسية تعلن سيطرة طيرانها الحربي على أجواء أوكرانيا

main_image621799d36136a

روسيا: تدمير 11 قاعدة جوية بأوكرانيا

بوتين٢

بوتين يتوعد لمن سيحاول الحيلولة دون العملية الروسية في أوكرانيا