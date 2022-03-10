روسيا تعلن تدمير أكثر من 2911 منشأة عسكرية أوكرانية

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن تدمير أكثر من 2911 هدفا عسكريا أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط الماضي.

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، خلال مؤتمر صحفي:"إن الأهداف المدمرة تضمنت 97 طائرة و107 مسيرات، و141 منظومة صواريخ للدفاع الجوي، و 86 موقع رادار، و986 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و107 راجمات صواريخ، و368 قطعة من المدفعية".



وأضاف "أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية واصلت عملياتها الهجومية واستمرت في تنفيذ عملية لتحرير مدينة ماريوبول" .

بترا

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