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السبت، 12-03-2022 02:19 م

وزير الدفاع الروسي: متطوعون من الشرق الأوسط يرغبون بالقتال إلى جانب روسيا

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الوكيل الإخباري-اجتمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع مجلس الأمن القومي في اليوم الـ16 من الحرب مع أوكرانيا.

وفي كلمته، أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا تستمر وفقا للخطط المطروحة.


وطرح شويغو خلال الاجتماع ثلاث مسائل طلب مصادقة بوتين عليها، وهي مساعدة المتطوعين من الشرق الأوسط في الوصول إلى منطقة دونباس بغية المشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب روسيا.

أما الأمر الثاني فكان "تسليم المعدات القتالية التي تم انتزاعها من القوات الأوكرانية خلال العملية إلى قوات جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين".


وجاء الأمر الثالث "تعزيز أمن الحدود الغربية للدولة الروسية، بما يشمل نشر قوات إضافية ومنظومات دفاعية متطورة هناك".

ووافق بوتين على المسألتين الأوليين وطلب من شويغو إعداد تقرير منفصل بخصوص المسألة الثالثة بغية مناقشته وتبني إجراء مناسب.

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روسيا اليوم

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