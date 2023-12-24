الأحد 24-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة

نقابة المقاولين تسلم الهيئة الخيرية الهاشمية مساعدات عينية لصالح غزة

بيان صادر عن القوات المُسلّحة الأردنية مساء الاحد

نتنياهو: هذا شرطنا لوقف الحرب

التخطيط: 724 مليون دينار منح خارجية متوقعة للعام المقبل

جيش الاحتلال: نبحث عن أنفاق لحزب الله

الأردنية للطيران تعلن عن اسعار تفضيلية مطلع عام 2024 على تذاكر السفر الى جدة

جامعة الزرقاء تحصل على دعم ايراسموس لمشروع حول معالجة التغير المناخي

دائرة قاضي القضاة تعلن عن فرص عمل

مقتل ضابط إسرائيلي بمعارك شمال غزة

عاجل

الصفدي: لا أمل ولا فرح ولا سلام من دون زوال الاحتلال

الأحد، 24-12-2023 07:00 م

الدويري : لهذا السبب اصبحت جماعة الحوثيين رقما صعبا

12202321183521477380008


الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري ، ان تقوم به جماعة الحوثيين في البحر الأحمر ، بمنتهى الخطورة ، وبمنتهى الذكاء وموقف يسجل للجماعة ، سواء اتفق الناس مع الجماعة ام لا.

واعتبر الدويري ان ليس لدى اميركا ترف المغامرة لاجتياح اليمن، فاليمن عصية على الغزاة عبر التاريخ، واي عملية عسكرية لن تردع جماعة الحوثي، وان الحوثيين وضعوا أنفسهم على الخارطة السياسية وأصبحوا رقما صعبا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
-743143244

جيش الاحتلال: نبحث عن أنفاق لحزب الله

074

الحوثيون: بارجة أميركية أطلقت النار على طائرة يمنية بالبحر الأحمر

658559654c59b76eb521a633

روسيا تختبر أحدث غواصات "لادا"

1703409105901

التونسيون يتوجهون لمراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم بالمجالس المحلية

ناقلة-نفط-ايران-باخرة

مسؤول إيراني: اتهامات إسرائيل لنا باستهداف السفن "كذب"

1067266302_0_134_2222_1023_640x0_80_0_0_09aab7880a4b992b9759271a9d1461fa

قائد البحرية الإيرانية: إدخال تجهيزات عسكرية ودفاعية حديثة لقواتنا

أخبار متعلقة
654d3bdc423604624355e913

جماعة الحوثي تعلن استهداف مدينة إيلات بالمسيّرات

1220236191841675494635

الحوثيون يعلنون منع مرور السفن إلى إسرائيل

main_image655bafd280fe0

الخارجية الفلبينية: رعايانا بخير على متن السفينة المختطفة من قبل الحوثيين