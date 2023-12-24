الدويري : لهذا السبب اصبحت جماعة الحوثيين رقما صعبا

الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري ، ان تقوم به جماعة الحوثيين في البحر الأحمر ، بمنتهى الخطورة ، وبمنتهى الذكاء وموقف يسجل للجماعة ، سواء اتفق الناس مع الجماعة ام لا.



واعتبر الدويري ان ليس لدى اميركا ترف المغامرة لاجتياح اليمن، فاليمن عصية على الغزاة عبر التاريخ، واي عملية عسكرية لن تردع جماعة الحوثي، وان الحوثيين وضعوا أنفسهم على الخارطة السياسية وأصبحوا رقما صعبا.

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