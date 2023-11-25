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السبت، 25-11-2023 10:34 ص

الخارجية الفلبينية: رعايانا بخير على متن السفينة المختطفة من قبل الحوثيين

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الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الفلبينية، أن البحارة الفلبينيين الـ17 الذين تحتجزهم جماعة الحوثي في البحر الأحمر عقب اختطاف سفينة شحن قبالة سواحل اليمن، بخير حتى الآن.اضافة اعلان


ونقلت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية، يوم امس الجمعة، عن وكيل وزارة الخارجية "إدواردو دي فيجا" قوله - "نحن علمنا أن رعايانا بخير وأن الحوثيين يشيرون باستمرار إلى أنهم لا يعتزمون إيذاءهم"، مشيرا إلى أن السلطات أكدت لعائلات الرهائن أن الحكومة تراقب الوضع.

وقال دي فيجا، إن الفلبين تنسق مع حكومات أخرى للتفاوض بشأن إطلاق سراح رعاياها.

وأعلن الحوثيون يوم الأحد الماضي احتجاز السفينة "غالاكسي ليدر"  في البحر الأحمر بعد أيام من تهديدهم باستهداف السفن الإسرائيلية في إطار هجماتهم التي تستهدف الدولة العبرية ردا على حرب غزة.

 




 

 


 

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