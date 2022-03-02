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الأربعاء، 02-03-2022 03:51 م

الرئيس الأوكراني: أطلب من كل يهود العالم عدم الصمت على مقتل المدنيين الأوكرانيين

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الوكيل الاخباري - حض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليهود في كل أنحاء العالم على رفع الصوت الأربعاء بعد هجوم صاروخي روسي استهدف برج التلفزيون في كييف في موقع شهد مذبحة نازية طالت أكثر من 30 ألف يهودي خلال الحرب العالمية الثانية.اضافة اعلان


وقال زيلينسكي وهو يهودي، “أنا أخاطب الآن جميع يهود العالم. ألا ترون ما يحدث؟ لهذا السبب من المهم جدا ألا يلزم ملايين اليهود حول العالم الصمت الآن”. وأضاف “النازية ولدت في صمت. لذلك ارفعوا الصوت حيال قتل المدنيين. ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين”.

واتهم الرئيس الأوكراني، موسكو بالسعي إلى “محو” أوكرانيا وتاريخها. وقال في مقطع مصور “لا يعرفون شيئا عن عاصمتنا. لا يعرفون شيئا عن تاريخنا. لكن لديهم أوامر بمحو تاريخنا ومحو بلدنا ومحونا جميعا” وحض بلدان العالم على عدم الوقوف على الحياد.

وكان مسؤول أوكراني قد قال الثلاثاء إنه تم “تحييد” فرقة اغتيال شيشانية كانت في مهمة لقتل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بفضل معلومات استخبارية من قوات الأمن الروسية المتعاطفة مع أوكرانيا، وفقاً لصحيفة “نيويورك بوست”.

وأوضح اوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، على التلفزيون الأوكراني، أن مصادر داخل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعطت كييف المعلومات الاستخبارية لتعقب القتلة.

وقال دانيلوف :” لقد انقسموا إلى مجموعتين، كنا نتعقبهم”، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع مجموعة بالقرب من هوستوميل (شمال غرب كييف).

وأضاف ” لن نتخلى عن رئيسنا وبلدنا، هذه أرضنا”.


 




 

 


 

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