الرئيس الأوكراني يعلن استعداد بلاده لإجراء إصلاحات عسكرية

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شروع بلاده في إعداد إصلاحات لتعبئة قواتها المسلحة في ظل احتدام الحرب مع روسيا، ودخولها في مسار الحرب طويلة الأمد، في ظل غياب أي أفق لوقفها.

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وذكر زيلينسكي، في تصريحات، أنه أصدر أوامر لمسؤولين كبار في وزارة الدفاع بإعداد مشاريع لهذه الإصلاحات، قائلا "ستوضع الخطة وستكون كل الإجابات موجودة، وسأطلع على الخطة في الأسبوع المقبل".



ولم يفصح زيلينسكي عن تفاصيل الإصلاحات، لكنه أكد أنه سيقع حل "المشكلات" في اللجان الطبية العسكرية ومراكز التجنيد، خاصة بعد أن هزت مكاتب التجنيد فضائح، من بينها الفساد أو أساليب شديدة الوطأة في التجنيد.



يذكر أن كييف لا تفصح عن خسائرها من القوات أو الأعمال المتعلقة ببرنامج التعبئة الخاص بها، وهو برنامج مستمر منذ أن أطلقت روسيا عمليتها العسكرية في فبراير 2022.



