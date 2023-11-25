السبت 25-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الهلال الأحمر الفلسطيني: تسلمنا 196 شاحنة مساعدات إغاثية عبر معبر رفح

استشهاد طبيب واصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية جنوب جنين

الأردن يرسل طائرة جديدة من المواد الطبية والصحية والغذائية المخصصة للأطفال في قطاع غزة

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم: 40.6 دينار لعيار 21 و36.2 دينار لعيار 18

تحذير هام من حركة حماس

جيش الاحتلال لسكان غزة: لا تتجهوا شمالاً ولا بحراً - فيديو

الصين : الدخول بدون تأشيرة لمواطني 6 دول اعتباراً من الشهر المقبل

حماس تفاجئ العالم - صورة

رويترز : 400 ألف وفاة تقريباً بسبب تلوث الهواء في اوروبا عام 2021

ترقب عودة مئات الفلسطينيين إلى غزة عبر معبر رفح اليوم

عاجل

استشهاد طبيب واصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية جنوب جنين

السبت، 25-11-2023 09:11 ص

الرئيس الأوكراني يعلن استعداد بلاده لإجراء إصلاحات عسكرية

417846


الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شروع بلاده في إعداد إصلاحات لتعبئة قواتها المسلحة في ظل احتدام الحرب مع روسيا، ودخولها في مسار الحرب طويلة الأمد، في ظل غياب أي أفق لوقفها.

اضافة اعلان


وذكر زيلينسكي، في تصريحات، أنه أصدر أوامر لمسؤولين كبار في وزارة الدفاع بإعداد مشاريع لهذه الإصلاحات، قائلا "ستوضع الخطة وستكون كل الإجابات موجودة، وسأطلع على الخطة في الأسبوع المقبل".


ولم يفصح زيلينسكي عن تفاصيل الإصلاحات، لكنه أكد أنه سيقع حل "المشكلات" في اللجان الطبية العسكرية ومراكز التجنيد، خاصة بعد أن هزت مكاتب التجنيد فضائح، من بينها الفساد أو أساليب شديدة الوطأة في التجنيد.


يذكر أن كييف لا تفصح عن خسائرها من القوات أو الأعمال المتعلقة ببرنامج التعبئة الخاص بها، وهو برنامج مستمر منذ أن أطلقت روسيا عمليتها العسكرية في فبراير 2022.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تنزيل

القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية في مقاطعة خاركوف

302883

الصين : الدخول بدون تأشيرة لمواطني 6 دول اعتباراً من الشهر المقبل

download

رويترز : 400 ألف وفاة تقريباً بسبب تلوث الهواء في اوروبا عام 2021

image

4 هجمات على قواعد أمريكية في العراق وسوريا

image

وزيرا خارجية الصين واليابان يزوران كوريا الجنوبية لإجراء محادثات ثلاثية

QNA_NASA_23_6_2023

ناسا تعلن عن اكتشاف غاز الميثان على كوكب خارج المجموعة الشمسية

أخبار متعلقة
233200

زيلينسكي يعارض تجميد النزاع مع روسيا

1078179405_0_160_3072_1888_1920x0_80_0_0_dc2c949f0661c524dcb5c3e5d630061c

الخارجية الروسية: تلقينا دعوة لحضور اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

6545dee0423604158f7df612

موسكو: سنرد على نشر طائرات "إف-35" أمريكية قادرة على حمل أسلحة نووية في بريطانيا

654357d34236041fc74bc654

كيف أسقط الجيش الروسي 37 طائرة حربية أوكرانية في شهر؟

65431aa64c59b767e877d542

سيناتور أمريكي: الآن هي اللحظة المناسبة لبدء المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

654330904c59b756347a1c4b

الدفاعات الروسية تسقط 6 مسيرات أوكرانية فوق القرم والبحر الأسود