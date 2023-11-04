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السبت، 04-11-2023 09:34 ص

موسكو: سنرد على نشر طائرات "إف-35" أمريكية قادرة على حمل أسلحة نووية في بريطانيا

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الوكيل الإخباري - أكدت الخارجية الروسية أن موسكو ستأخذ في الاعتبار النقل المرتقب لمقاتلات أمريكية "إف-35" قادرة على حمل أسلحة نووية، إلى بريطانيا وستتخذ الاحتياطات اللازمة.

وقال ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريحات لوكالة "نوفوستي": "هذا (نقل المقاتلات "إف-35") من مظاهر سياسة تصعيد الضغط العسكري على روسيا. إذا نظرنا إلى أنشطة الناتو ككل، فإننا نرى تكثيفا للتدريبات، وزيادة في حجمها، وستشهد الأشهر المقبلة سلسلة جديدة من التدريبات - وهذا جزء من سياسة احتواء روسيا، وبالتالي سيتم اتخاذ جميع الاحتياطات العسكرية الفنية اللازمة".

وأشار غروشكو إلى أن هذا القرار الأمريكي سيؤخذ بعين الاعتبار في التخطيط العسكري وتدريب القوات المسلحة الروسية.

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وفي أغسطس الماضي، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه سيتم نشر 54 طائرة أمريكية من طراز F-35A قادرة على حمل أسلحة نووية، في قاعدة لاكينهيث الجوية البريطانية بحلول نهاية العام، لتحل محل طائرات F-15 هناك. وفي منتصف أكتوبر، أعلنت الحكومة البريطانية عن اكتمال إنشاء حظيرة لصيانة طائرات F-35.

 

RT

 




 

 


 

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